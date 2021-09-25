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АПЛ. Вест Хэм одержал выездную волевую победу над Лидсом

Англия
(1 голосов)

В активе Ярмоленко всего несколько секунд

АПЛ. Вест Хэм одержал выездную волевую победу над Лидсом

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Кевин Френд

"Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (1:0)

Голы: Рафинья 19 - Фирпо 67 (авт.), Антонио 90

"Лидс": Мелье - Даллас, Ч. Крессвелл, Купер, Фирпо - Филлипс - Рафинья, Шеклтон, Клих, Джеймс - Родриго

"Вест Хэм": Фабяньский - Цоуфал, Зума, Огбонна, А. Крессвелл - Соучек, Райс - Боуэн, Форнальс, Бенрахма - Антонио

Предупреждения: Рафинья 20, Мелье 70, Робертс 81 - Форнальс 28, Антонио 55

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В статье: Андрей Ярмоленко Марсело Бьелса Дэвид Мойес Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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