Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Вест Хэм одержал выездную волевую победу над Лидсом
В активе Ярмоленко всего несколько секунд
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, шестой тур
"Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Кевин Френд
"Лидс" - "Вест Хэм" 1:2 (1:0)
Голы: Рафинья 19 - Фирпо 67 (авт.), Антонио 90
"Лидс": Мелье - Даллас, Ч. Крессвелл, Купер, Фирпо - Филлипс - Рафинья, Шеклтон, Клих, Джеймс - Родриго
"Вест Хэм": Фабяньский - Цоуфал, Зума, Огбонна, А. Крессвелл - Соучек, Райс - Боуэн, Форнальс, Бенрахма - Антонио
Предупреждения: Рафинья 20, Мелье 70, Робертс 81 - Форнальс 28, Антонио 55
Популярное сейчас
- СМИ: Турецкий клуб связался с агентом Миколенко для переговоров по трансферу игрока
- Сербия наступает на позиции Украины в Таблице коэффициентов
- Усик - Джошуа: главный бой года. Детальный анализ и прогноз
- Агент Зинченко: Наполи предлагали за Сашу самые большие деньги в Европе
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила