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Де Хеа: Менее уверенным Бруну не станет, это топ-игрок и будет в полном порядке
Испанец подвел итоги поражения от "Астон Виллы"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поделился мыслями после
"Разочаровывающий итог. У нас не может быть оправданий. Мы играли дома, были уверены в себе. Если мы хотим завоевывать серьезные трофеи, например, АПЛ, то должны побеждать в подобных играх.
"Астон Вилла" – хорошая команда, которая понимает, что делает. Она высоко прессингует, снижает темп. Думаю, она хорошо сыграла. Но мы тоже создали достаточное число моментов. Может, в следующий раз сможем их использовать.
Бруну – уверенный в себе человек. Мы верим в него. Он сам взял мяч. Это просто пенальти, плохой удар, такое бывает. Таков футбол. Конечно, менее уверенным Бруну не станет, это топ-игрок и будет в полном порядке", – рассказал испанский вратарь.
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