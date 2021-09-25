Клопп: Не думаю, что игру против Лидса можно контролировать более качественно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результативную ничью с "Брентфордом" в матче 6-го тура чемпионата Англии.

"Не уверен, что "получил удовольствие" – подходящее описание моих впечатлений, это был сумасшедший матч. Они своей игрой заслужили свои три мяча. Нам, очевидно, не удавалось справиться с их дальними забросами, но сами мы должны были забить больше.

Они заслужили такой результат. Не думаю, что игру против этой команды можно контролировать принципиально более качественно. Мы создали много моментов, но не могли сдержать соперника. Такое бывает. Но мы должны были забить больше.

Я без проблем приму такой итог, учитывая игру. Это футбол. Они дали нам бой и заслужили очко, я это уважаю. В некоторых ситуациях мы должны были сыграть лучше – и тогда все могло закончиться иначе. Учитывая передачи, которые делал их вратарь Давид Райя, ему надо выдать футболку с десятым номером", – рассказал немецкий наставник.