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ТРИллер на ТРИллер. Брентфорд - Ливерпуль 3:3. Видео голов и обзор матча
"Мерсисайдцы" потеряли возможность одержать волевую победу
Фейсбук Ліверпуля/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором новичок "Брентфорд" встречался с позапрошлогодним чемпионом "Ливерпулем". Очень атакующий поединок выдали команды. Кроме шести забитых голов каждый коллектив потерял еще по несколько чрезвычайно опасных моментов - защита в этой встрече лишь наблюдал за матчем. Хотя стоит отметить красоту от Аера на старте матча, который вынес в подкате мяч из ленточки ворот после удара Салаха.
"Брентфорд" - "Ливерпуль" 3:3 (1:1)
Голы: Пиннок (27), Янельт (63), Висса (82) - Жота (31), Салах (54), Джонс (67)
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