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С FIFA 22 убрали карту Бенжамена Менди
Натворил дел француз...
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Заключение защитника "Манчестер Сити" Бенжамен Мэнди продолжает оставлять темные следы на его репутации. Разработчики футбольного симулятора FIFA 22 Electronic Arts решили убрать француза с новой версии игры.
После последнего обновления Мэнди можно найти только в Ultimate Team, однако в одиночных режимах его карточка отсутствует.
Напомним, что с 26 августа Бенжамен находится под стражей по обвинению в четырех изнасилованиях. В этом сезоне на счету защитника всего два матча за "горожан": в Суперкубке Англии, и в первом туре чемпионата против "Тоттенхэма". Интересно, что две эти встречи "Манчестер Сити" проиграл.
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