С FIFA 22 убрали карту Бенжамена Менди

Заключение защитника "Манчестер Сити" Бенжамен Мэнди продолжает оставлять темные следы на его репутации. Разработчики футбольного симулятора FIFA 22 Electronic Arts решили убрать француза с новой версии игры.

После последнего обновления Мэнди можно найти только в Ultimate Team, однако в одиночных режимах его карточка отсутствует.

Напомним, что с 26 августа Бенжамен находится под стражей по обвинению в четырех изнасилованиях. В этом сезоне на счету защитника всего два матча за "горожан": в Суперкубке Англии, и в первом туре чемпионата против "Тоттенхэма". Интересно, что две эти встречи "Манчестер Сити" проиграл.