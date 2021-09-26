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С FIFA 22 убрали карту Бенжамена Менди

Англия
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Натворил дел француз...

С FIFA 22 убрали карту Бенжамена Менди

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Заключение защитника "Манчестер Сити" Бенжамен Мэнди продолжает оставлять темные следы на его репутации. Разработчики футбольного симулятора FIFA 22 Electronic Arts решили убрать француза с новой версии игры.

После последнего обновления Мэнди можно найти только в Ultimate Team, однако в одиночных режимах его карточка отсутствует.

Напомним, что с 26 августа Бенжамен находится под стражей по обвинению в четырех изнасилованиях. В этом сезоне на счету защитника всего два матча за "горожан": в Суперкубке Англии, и в первом туре чемпионата против "Тоттенхэма". Интересно, что две эти встречи "Манчестер Сити" проиграл.

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В статье: Манчестер Сити Бенжамен Менди FIFA 22
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Источник:
tribuna.com

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