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Следующее пенальти бьет Роналду. Ман Юнайтед - Астон Вилла 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Макунинацы" выглядели неубедительно

Следующее пенальти бьет Роналду. Ман Юнайтед - Астон Вилла 0:1. Видео гола и обзор матча

Фейсбук Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча шестого тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой", которые встречались на "Олд Траффорд". Гости приятно удивили с самого старта поединка, ведь имели возможность дважды отличиться в воротах де Хеа. Связка Магуайр-Варан еще не излучает надежностью, и поэтому во вчерашнем поединке именно "Вилла" в итоге создала больше моментов. Один из них завершился голом. "Манкунианцы" имели шанс все-таки довести матч до ничьей, но Фернандеш не реализовал пенальти.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1 (0:0)

Гол: Кортни Хаус 88

Нереализованный пенальти: Бруно Фернандеш 90+1 (выше ворот)

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В статье: Криштиану Роналду Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
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