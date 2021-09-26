Следующее пенальти бьет Роналду. Ман Юнайтед - Астон Вилла 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча шестого тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллой", которые встречались на "Олд Траффорд". Гости приятно удивили с самого старта поединка, ведь имели возможность дважды отличиться в воротах де Хеа. Связка Магуайр-Варан еще не излучает надежностью, и поэтому во вчерашнем поединке именно "Вилла" в итоге создала больше моментов. Один из них завершился голом. "Манкунианцы" имели шанс все-таки довести матч до ничьей, но Фернандеш не реализовал пенальти.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1 (0:0)

Гол: Кортни Хаус 88

Нереализованный пенальти: Бруно Фернандеш 90+1 (выше ворот)