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Руководство АПЛ обсудит с Лукаку эффективность преклонения колена для борьбы с расизмом
Функционеры инициируют встречу
Faisal HQ / Автор неизвестен
Руководство АПЛ опубликовало реакцию на заявления нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. Бельгиец выразил сомнение в эффективности преклонения колена в поддержку акции Black Lives Matter.
Представители высшего английского дивизиона на предстоящей неделе свяжутся с Ромелу и обсудят его взгляды на указанный жест и на проделываемую работу по борьбе с расизмом.
Напомним, ранее от преклонения колена отказался защитник "Челси" Маркос Алонсо.
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Источник:Daily Mail
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
26.09.2021 в 16:21
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kotіgorok (Чернiгiв)
26.09.2021 в 16:05
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