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Руководство АПЛ обсудит с Лукаку эффективность преклонения колена для борьбы с расизмом

Англия
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(1 голосов)

Функционеры инициируют встречу

Руководство АПЛ обсудит с Лукаку эффективность преклонения колена для борьбы с расизмом

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Руководство АПЛ опубликовало реакцию на заявления нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. Бельгиец выразил сомнение в эффективности преклонения колена в поддержку акции Black Lives Matter.

Представители высшего английского дивизиона на предстоящей неделе свяжутся с Ромелу и обсудят его взгляды на указанный жест и на проделываемую работу по борьбе с расизмом.

Напомним, ранее от преклонения колена отказался защитник "Челси" Маркос Алонсо.

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В статье: Ромелу Лукаку АПЛ black lives matter
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
26.09.2021 в 16:21
Эффект определенно есть - судя по комментариям в том же Ютубе часть бриттов вчера поддерживали Усика из-за того, что Джошуа тоже что-то там активно ляпал по поводу этого бл..дского БЛМ.
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kotіgorok (Чернiгiв)
26.09.2021 в 16:05
Ставати на колiно тре! Щоб краще цiлитись.
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