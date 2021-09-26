Руководство АПЛ обсудит с Лукаку эффективность преклонения колена для борьбы с расизмом

Руководство АПЛ опубликовало реакцию на заявления нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. Бельгиец выразил сомнение в эффективности преклонения колена в поддержку акции Black Lives Matter.

Представители высшего английского дивизиона на предстоящей неделе свяжутся с Ромелу и обсудят его взгляды на указанный жест и на проделываемую работу по борьбе с расизмом.

Напомним, ранее от преклонения колена отказался защитник "Челси" Маркос Алонсо.