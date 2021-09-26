Арсенал и Тоттенхэм зимой поборются за Коутиньо

"Барселона" продолжает работать над уходом игроков, которые имеют большую зарплатную ведомость. Следующий на очереди – бразильский вингер Фелипе Коутиньо. Об этом сообщает El Nacional.

Главными претендентами на игрока являются лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм". Они оба следят за ситуацией футболиста и готовы зимой побороться за него.

Правда, если Коутиньо все-таки покинет "Барселону" ради АПЛ, то испанский клуб продолжит выплачивать половину зарплаты - около шести миллионов евро в год.

Напомним, что Фелипе уже выступал в АПЛ, играя за "Ливерпуль". В 2018 году "блауграна" оформила его трансфер за 135 млн евро. С тех пор он провел за “Барселону” всего 93 матча, полтора сезона находясь в составе "Баварии" на арендных условиях.

Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 30 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан еще на два года. Также отметим, что в этом сезоне на счету Коутиньо всего 126 минут в трех матчах.