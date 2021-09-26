Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рюдигер хочет перейти в Реал следующим летом
Игрок не прочь переехать в Испанию
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник Антонио Рюдигер может покинуть "Челси" летом 2022-го года. Игрок не имеет желания продлевать с лондонским клубом контракт, истекающий в 2022 году.
"Синие" предлагают Рюдигеру зарплату в 6,5 млн евро, но футболист требует 10 млн. Агенты защитника уже приступили к поискам новой команды для Антонио.
Ранее стало известно, что интерес к немцу проявляет "Бавария", однако самому игроку интересен переезд в клуб с Мадрида. Кроме того, и сами мадридцы тоже желают укрепить позицию в центре обороны.
В сезоне 2021/22 28-летний игрок провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.
Популярное сейчас
- MEGOGO обещает вернуть деньги пользователям, кто не смог посмотреть бой Усик - Джошуа
- Разве мастеру что-то может мешать? ВИДЕО, как в Серии А нападающий забил гол с бутылкой в руке
- Джошуа нашел причину поражения от Усика, всему виной левая рука украинца
- Бывший игрок Ливерпуля: Клопп и Милнер чуть не подрались. По глазам Юргена было видно, что он готов пойти до конца
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила