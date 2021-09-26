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Рюдигер хочет перейти в Реал следующим летом

Англия
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Игрок не прочь переехать в Испанию

Рюдигер хочет перейти в Реал следующим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Антонио Рюдигер может покинуть "Челси" летом 2022-го года. Игрок не имеет желания продлевать с лондонским клубом контракт, истекающий в 2022 году.

"Синие" предлагают Рюдигеру зарплату в 6,5 млн евро, но футболист требует 10 млн. Агенты защитника уже приступили к поискам новой команды для Антонио.

Ранее стало известно, что интерес к немцу проявляет "Бавария", однако самому игроку интересен переезд в клуб с Мадрида. Кроме того, и сами мадридцы тоже желают укрепить позицию в центре обороны.

В сезоне 2021/22 28-летний игрок провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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Источник:
Marca

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