Рюдигер хочет перейти в Реал следующим летом

Защитник Антонио Рюдигер может покинуть "Челси" летом 2022-го года. Игрок не имеет желания продлевать с лондонским клубом контракт, истекающий в 2022 году.

"Синие" предлагают Рюдигеру зарплату в 6,5 млн евро, но футболист требует 10 млн. Агенты защитника уже приступили к поискам новой команды для Антонио.

Ранее стало известно, что интерес к немцу проявляет "Бавария", однако самому игроку интересен переезд в клуб с Мадрида. Кроме того, и сами мадридцы тоже желают укрепить позицию в центре обороны.

В сезоне 2021/22 28-летний игрок провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.