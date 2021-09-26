Шервуд - о незабитом пенальти Фернандеша: На Бруну повлияло присутствие Роналду

Экс-футболист "Тоттенхэма" Тим Шервуд дал комментарий о пенальти, который хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не забил в матче 6-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (0:1).

"Он никогда не бил с точки выше перекладины. Обычно он ждет, пока вратарь не завалится в какой-то из углов, а потом отправляет мяч в противоположный.

Дело в давлении, в том, что рядом есть главная звезда [Роналду]. Это повлияло на мышление Бруну", - сказал Шервуд.