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Шервуд - о незабитом пенальти Фернандеша: На Бруну повлияло присутствие Роналду

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Эксперт считает, что Бруну не попал по воротам из-за Роналду

Шервуд - о незабитом пенальти Фернандеша: На Бруну повлияло присутствие Роналду

Новина українською

Экс-футболист "Тоттенхэма" Тим Шервуд дал комментарий о пенальти, который хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не забил в матче 6-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (0:1).

"Он никогда не бил с точки выше перекладины. Обычно он ждет, пока вратарь не завалится в какой-то из углов, а потом отправляет мяч в противоположный.

Дело в давлении, в том, что рядом есть главная звезда [Роналду]. Это повлияло на мышление Бруну", - сказал Шервуд.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тим Шервуд Бруну Фернандеш
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Источник:
Daily Express

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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
26.09.2021 в 18:11
Бред
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