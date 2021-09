АПЛ. Саутгемптон минимально уступает Вулверхэмптону из-за голевой передачи вратаря

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

Впервые в этом сезоне побеждают "волки" в АПЛ, а вот "Саутгемптон" продолжает свою безвыигрышную ходу чемпионатом Англии. Хозяева имели множество моментов, однако их подвела реализация. Пора "святым" сходить в церковь.

Сразу же на первой минуте гости могли неожиданно застать соперника. "Вулвз" сразу пошел в атаку, а в заключительной стадии Семеду получил свободное пространство и время подумать, но из пределов штрафной пробил прямо в голкипера. Это был первый и единственный удар "Вулверхэмптон" до перерыва - далее в атаке инициативе владел именно "Саутгемптон", однако абсолютно без результата.

