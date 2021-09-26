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АПЛ. Саутгемптон минимально уступает Вулверхэмптону из-за голевой передачи вратаря
Вторая победа для "вулвз" в текущем чемпионате
Фейсбук Вулвергемптона/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, шестой тур
"Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Эндрю Мэдли
Впервые в этом сезоне побеждают "волки" в АПЛ, а вот "Саутгемптон" продолжает свою безвыигрышную ходу чемпионатом Англии. Хозяева имели множество моментов, однако их подвела реализация. Пора "святым" сходить в церковь.
Football + fans = ???? pic.twitter.com/TgD0rbIOw0— Southampton FC (@SouthamptonFC) September 26, 2021
Сразу же на первой минуте гости могли неожиданно застать соперника. "Вулвз" сразу пошел в атаку, а в заключительной стадии Семеду получил свободное пространство и время подумать, но из пределов штрафной пробил прямо в голкипера. Это был первый и единственный удар "Вулверхэмптон" до перерыва - далее в атаке инициативе владел именно "Саутгемптон", однако абсолютно без результата.
Almost at the 30-minute mark and it's still 0-0. #COYW pic.twitter.com/2CpAe6fsk2— Wolves (@Wolves) September 26, 2021
На старте второго тайма "святые" все-таки дошли до опасной зоны. Здесь уже в игру вступил Жозе Са, который трижды спас гостей. Наиболее опасным было добивание Че Адамса, но португальский голкипер перекрыл возможную зону удара чуть ли не по пустым воротам.
Не реализовываешь свой момент - сразу это удастся у соперника. Тот же Са после очередного сейва быстро выбил мяч вперед точно на Хименеса. Мексиканец поборолся с Беднареком, обыграл его и Салису (двух уложил на газон) и пробил мимо Маккарти. Очень красивый индивидуальный гол. Первый, кстати, для Рауля в официальных матчах за "Вулвз" с 25 октября прошлого года. Также стоит отметить и ассист голкипера Жозе Са, который стал для португальца дебютным в его карьере.
9️⃣???? pic.twitter.com/dvvQ63VKmy— Wolves (@Wolves) September 26, 2021
До конца матча еще до момента имели Лонг и Хименес, однако оба сыграли очень неуклюже, находясь на хороших позициях в штрафной соперника.
Благодаря победе "Вулверхэмптон" отталкивается немного верх и теперь занимает 13 место в АПЛ, оставив уже бывшего соседа по турнирной таблице "Саутгемптон" на 16 позиции. К зоне вылета "святым" всего одно очко.
"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" 0:1 (0:0)
Гол: Рауль Хименес 61
"Саутгемптон": Маккарти - Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс (Лонг 74) - Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд (Дженепо 64) - Адамс (Броха 64), Армстронг
"Вулверхэмптон": Са - Килман, Коуди, Се - Семеду (Хувер 87), Дендонкер, Моутинью, Марсаль - Хван (Невиш 87), Хименес, Поденсе (Траоре 71)
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