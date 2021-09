АПЛ. Арсенал - Тоттенхэм 3:1. В дерби играла только одна команда 

Такие победы запоминаются надолго. После трех стартовых поражений “канониров” в трех турах АПЛ можно было встретить призывы к увольнению Артеты, но руководство “Арсенала”, конечно же, даже и не думало об этом. “Арсенал” преобразился. Уайт и Габриэл образовали мощную пару в центре защиты, быстро адаптировался к английскому футболу Томиясу, Рэмсдейл в воротах не допускает ошибок, Парти связывает линии в центре поля, Сака, Эдегор и Смит-Роу демонстрируют великолепное взаимопонимание, а к Обамеянгу вернулся голевой инстинкт. Третья подряд победа “Арсенала” и команда Артеты уже обошла “Тоттенхэм” в турнирной таблице.

Команды двигаются в противоположных направлениях. “Тоттенхэм” выиграл три стартовые матча со счетом 1:0, но в следующих трех турах команда Нуну проиграла трем лондонским командам: “Кристал Пэлас” 0:3, “Челси” 0:3, “Арсенал” 1:3.

3 - Spurs have conceded 3+ goals in three consecutive Premier League games for the first time since September 2003. Disastrous. pic.twitter.com/s6lb9g69dS

Что случилось с “Тоттенхэмом”? Совершенно исчезла интенсивность, плотность и концентрация благодаря которым “шпоры” обыграли “Манчестер Сити” в первом туре. Сегодня каждый гол – провал на провале.

Первый мяч – никто не встречает Эдегора у подхода к штрафной, никто не играет плотно с Сака на фланге, никто не замечает подключения Смит-Роу в штрафную. Прессинг проваливается, полузащиты нет, защитники просто стоят на месте.

Второй гол – неудачная попытка запрессинговать. Джака удачно развернулся у своей штрафной, и запустил стремительную контратаку. Смит-Роу – Тирни – Обамеянг – Смит-Роу и снова Обамеянг. “Тоттенхэм" просто рассыпается на куски.

Третий гол – самый показательный. Кейн потерял мяч у чужих ворот, Смит-Роу и Эдегор снова быстро доставили мяч к воротам соперника, Дайер готов был встречать Саку в своей штрафной, но назад вернулся Кейн, только помешал защитнику, и Сака, вновь завладев мячом, отправил его в ворота.

Все в футболе возможно, и 0:3 в первом тайме – это не приговор. Но сегодняшний “Тоттенхэм” был слишком инертный, пассивный и безыдейный. Пару раз неплохо пробивал Кейн, но отыграть один мяч “шпорам” удалось только после того как хозяева немного сбавили в темпе и концентрации. Хорошо проявил себя вышедший на замену Хиль. Он поборолся за мяч, и отправил его Регилону, прострел и Сон в одно касание поразил ворота.

Оставалось играть десять минут, “Тоттенхэм” пытался создать что-то еще, но игры как таковой уже давно не было. Все, что должно было произойти, произошло в первом тайме. Вторая половина игры – не больше, чем послесловие. Да, Моура ударил в перекладину на 90+2 минуте. Но интриги не чувствовалось.

This is a horror show for Spurs and Nuno. The longest managerial search in history may end with a pretty quick sacking at this rate