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Фергюсон: Роналду мечтал перейти в Реал. Я не был против его отпустить
САФ вспомнил уход Роналду из "МЮ" в стан "сливочных"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вспомнил момент когда решил отпустить Криштиану Роналду в мадридский "Реал" в 2009-м году.
"Роналду мечтал перейти в "Реал". Я не был против. Парень с Мадейры провел у нас шесть замечательных лет, присоединившись к нам, едва ему исполнилось 18.
Думаю, этот период сложился для нас отлично, и у меня была возможность заменить его. Мы взяли Антонио Валенсию, он был великолепен, так что в этом плане нам повезло.
Я знал, что Криштиану будет настолько хорош. Безусловно, я понимал это. "Реал" – единственный клуб, в котором из года в год появляются игроки мирового класса. Эта команда регулярно выигрывала Лигу чемпионов, 13 раз или что-то около того. Нужно отдать им должное – это тот клуб, в который мечтает перейти любой футболист", – рассказал Фергюсон.
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