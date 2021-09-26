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Сака оформил 20 ассистов с начала прошлого сезона - больше всех в Арсенале

Англия
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Букайо отметился голевой и забитым мячем в первом тайме против "Тоттенхэма"

Сака оформил 20 ассистов с начала прошлого сезона - больше всех в Арсенале

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 6-го тура АПЛ в лондонском дерби "Арсенал" дома побеждает "Тоттенхэм".

Счет в поединке открыл на 12-й минуте встречи хавбек "пушкарей" Эмил Смит-Роу, голевую передачу на англичанина отдал вингер Букайо Сака.

Таким образом, с начала прошлого сезона 20-летний Сака оформил 20 ассистов - это больше нежели любой футболист "Арсенала" за этот период.

А на 34-й минуте Букайо уже сам расписался в воротах "шпор", забив 3-й мяч хозяев в этой игре.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Букайо Сака
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