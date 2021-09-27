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Рашфорд рассказал, когда вернется к тренировкам

Англия
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У Маркуса все идет по плану

Рашфорд рассказал, когда вернется к тренировкам

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, рассказал о восстановлении после операции на плече.

"Отличный понедельник! У меня запланирована консультация с врачом в пятницу. Если всё пройдёт хорошо, то мне разрешат начать контактные тренировки", — написал Рашфорд в своём "твиттере".

В минувшем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 57 встречах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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