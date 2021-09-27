Гвардиола: Надеюсь, что Месси сможет сыграть в матче с Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Пари Сен-Жермен" поделился мнением о нападающем парижан Лионеле Месси.

"Месси относится к типу игроков, который сам за себя говорит на поле. То, чего он достиг в своей карьере, исключительно. Надеюсь, завтра он сможет сыграть в этом матче. В прошлом сезоне мы встречались с парижанами. Это была фантастическая команда, у нас получилась напряжённая игра, но теперь у них есть Месси. "ПСЖ" — наши серьёзные конкуренты. Это новая встреча, групповой этап Лиги чемпионов, всё по-другому. Посмотрим, что будет", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Манчестер Сити".

Напомним, что матч группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Манчестер Сити" состоится завтра, 28 сентября, в Париже.