Гэбриэль Агбонлахор: Манчестер Юнайтед нужно уволить Сульшера и пригласить Конте или Зидана

Бывший нападающий "Астон Виллы" и сборной Англии Гэбриэль Агбонлахор считает, что "Манчестер Юнайтед" должен уволить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера и пригласить другого специалиста.

"Если бы я сейчас был на месте "Манчестер Юнайтед"… "Челси" сделал это с Лэмпардом… Они избавились от Лэмпарда, что было трудно сделать, потому что он легенда клуба. Однако они избавились от него и подписали Тухеля. Посмотрите, что в итоге вышло.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" нужно уволить Уле, дать ему работу где-нибудь в совете директоров и пригласить Конте. Он добьётся большего от этих игроков".

Даже если посмотреть на решения Сульшера во время игры — Магуайр хромал в течение 10 минут, прежде чем он снял его с игры. Большие тренеры сразу меняют игроков, если замечают, что они плохо двигаются.

Нужен гол в последние 10 минут игры — и Сульшер выпускает Кавани, который в этом сезоне мало выходил на поле. У вас есть Лингард, который только вышел на поле в матче с "Вест Хэмом" и забил. У вас есть Санчо, которого вы купили за £ 70 млн. Я думаю, многие из решений Сульшера были далеко не верными.

По-моему мнению, "Манчестер Юнайтед" сейчас нужно решиться и подписать Конте или Зидана. То есть тренера, который сможет добиться большего от этих игроков", — цитирует Агбонлахора Talksport.

После шести туров в английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе