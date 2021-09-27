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Источник: АПЛ не будет проводить матчи за рубежом и добавлять 39 тур
На радость болельщикам
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига отказалась от идеи проводить матчи за рубежом, а также увеличивать количество туров, сообщает Sky Sports. Топ-клубы были заинтересованы в инициативе, но болельщики и ФИФА – против.
Несмотря на то, что ряд ведущих клубов выразили поддержку идее проводить матчи за границей, которая потенциально способна принести новые доходы от маркетинга и трансляций, ее осудили ФИФА, фанатские группировки и большинство менеджеров.
Вместо этого, по информации источника, клубы хотят сделать предсезонные матчи более конкурентными и проводить летние турниры за границей.
Руководители клубов изучают предсезонные турниры, в частности, уже существующий Asia Trophy, чтобы понять, есть ли возможность для проведения подобных турниров в других местах с участием большего количества команд Премьер-лиги.
Напомним, что ранее были сообщения о том, что в АПЛ может появиться 39-й тур, а игры лиги могут проводить в других странах. Так, например, Суперкубок Испании играется за границей.
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