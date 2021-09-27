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Спортивный директор Баварии прокомментировал интерес к Рюдигеру: Бавария очень хорошо укомплектована

Англия
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Игры в дипломатию?

Спортивный директор Баварии прокомментировал интерес к Рюдигеру: Бавария очень хорошо укомплектована

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в интервью DAZN прокомментировал слухи об интересе со стороны клуба к защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру. "Это ненормально, что мы говорим об игроках других клубов", – заявил он.

"Это ненормально, что мы говорим об игроках других клубов. Юлиан (Нагельсманн) говорил о нем на пресс-конференции, но он тренер, который видит довольно много игроков – так почему бы ему не дать оценку игроку сборной и не рассказать о его сильных сторонах?

"Бавария" очень хорошо укомплектована в центре обороны. Мы очень хорошо усилились и привели топ-игрока в лице Упамекано; у нас есть Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Бенжамен Павар тоже может сыграть в середине – мы очень, очень хорошо укомплектованы", – сказал Салихмаджич.

Напомним, что несколько дней назад появились слухи, что Рюдигера не устраивает контракт, предложенный руководством "Челси" – защитник хочет более 10 миллионов евро в год, в то время как ему предлагают 8.5 миллионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Антонио Рюдигер
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Источник:
sport.sky.de

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