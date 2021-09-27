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Хуан Мата готов покинуть МЮ зимой – хочет больше играть
Последнее время о нем слышим всё меньше и меньше
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хуан Мата готов покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за нехватки игровой практики, сообщает Manchester Evening News. Контракт испанца истекает следующим летом, но он может уйти уже зимой.
Если ситуация с игровым временем не изменится Хуан Мата готов покинуть "Юнайтед" уже в январе. В этом сезоне он провёл на поле всего 62 минуты – в матче Кубка Лиги против "Вест Хэма".
Мата присоединился к "МЮ" в январе 2014 года. За это время он сыграл 274 матча за клуб, в которых забил 51 гол. В прошлом сезоне 33-летний испанец провел за "красных дьяволов" 18 игр, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
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