Хуан Мата готов покинуть МЮ зимой – хочет больше играть

Хуан Мата готов покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за нехватки игровой практики, сообщает Manchester Evening News. Контракт испанца истекает следующим летом, но он может уйти уже зимой.

Если ситуация с игровым временем не изменится Хуан Мата готов покинуть "Юнайтед" уже в январе. В этом сезоне он провёл на поле всего 62 минуты – в матче Кубка Лиги против "Вест Хэма".

Мата присоединился к "МЮ" в январе 2014 года. За это время он сыграл 274 матча за клуб, в которых забил 51 гол. В прошлом сезоне 33-летний испанец провел за "красных дьяволов" 18 игр, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.