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Хуан Мата готов покинуть МЮ зимой – хочет больше играть

Англия
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Последнее время о нем слышим всё меньше и меньше

Хуан Мата готов покинуть МЮ зимой – хочет больше играть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хуан Мата готов покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за нехватки игровой практики, сообщает Manchester Evening News. Контракт испанца истекает следующим летом, но он может уйти уже зимой.

Если ситуация с игровым временем не изменится Хуан Мата готов покинуть "Юнайтед" уже в январе. В этом сезоне он провёл на поле всего 62 минуты – в матче Кубка Лиги против "Вест Хэма".

Мата присоединился к "МЮ" в январе 2014 года. За это время он сыграл 274 матча за клуб, в которых забил 51 гол. В прошлом сезоне 33-летний испанец провел за "красных дьяволов" 18 игр, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Хуан Мата Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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