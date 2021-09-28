  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фергюсон рассказал историю о Роналду: Однажды он меня уделал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фергюсон рассказал историю о Роналду: Однажды он меня уделал

Англия
(1 голосов)

Ещё одна история о том, как Криштиану относится к делу

Фергюсон рассказал историю о Роналду: Однажды он меня уделал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Алекс Фергюсон дал интервью UTD Podcast, в котором пополнил список мотивирующих историй о Криштиану ещё одним ярким случаем. "У меня не было слов!", – приводит цитату Sky Sports.

"Он жертвовал собой, чтобы стать лучшим. Помню, в однц из суббот мы играли с "Арсеналом", и в Каррингтоне лил проливной дождь. Вы знаете, что он всегда будет тренироваться после тренировки, и я сказал ему: "Входи. Завтра у нас игра, а на поле слишком мокро. Земля слишком мягкая.

"Итак, я вошел в свой офис, выглянул в окно и что он сделал? Он пошел на искусственное поле. У меня не было слов! Я ничего не мог ему сказать. Он меня уделал", – рассказал Сэр Алекс.

Напомним, что Криштиану, до возвращения, выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 годы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ekaterina95
28.09.2021 в 01:38
Ищу пapня который будет меня тpаxaть) Паpни скоpострелы мимо) Я хочу yдовлетвоpять все свои потpебнoсти и чтобы паpень лизaл все мои дыpoчки и дaвал в poтик. Пиши в приват -->>> me.sv/id374077
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...