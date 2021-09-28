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Фергюсон рассказал историю о Роналду: Однажды он меня уделал
Ещё одна история о том, как Криштиану относится к делу
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Алекс Фергюсон дал интервью UTD Podcast, в котором пополнил список мотивирующих историй о Криштиану ещё одним ярким случаем. "У меня не было слов!", – приводит цитату Sky Sports.
"Он жертвовал собой, чтобы стать лучшим. Помню, в однц из суббот мы играли с "Арсеналом", и в Каррингтоне лил проливной дождь. Вы знаете, что он всегда будет тренироваться после тренировки, и я сказал ему: "Входи. Завтра у нас игра, а на поле слишком мокро. Земля слишком мягкая.
"Итак, я вошел в свой офис, выглянул в окно и что он сделал? Он пошел на искусственное поле. У меня не было слов! Я ничего не мог ему сказать. Он меня уделал", – рассказал Сэр Алекс.
Напомним, что Криштиану, до возвращения, выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 годы.
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