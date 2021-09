Фулхэм мощно поддержал британского подростка с ДЦП, которого в Сети высмеяли за игру в футбол

Лондонский "Фулхэм" поддержал 13-летнего подростка Риса Портера. Парень с детским церебральным параличом и эпилепсией попал под волну негативных комментариев в TikTok. Он болеет за "дачников" и играет за команду для людей с инвалидностью на позиции голкипера – "Feltham Bees" (инициатива "Брентфорда").

Недавно Рис завел аккаунты в Instagram и TikTok, где опубликовал несколько видео со своей игрой. Один из роликов, где Портер делает сэйв, получил множество негативных комментариев – пользователи отмечали, что парень не должен играть футбол, однако семья поддержала мальчишку.

После этого случая Рис присоединился к кампании Make It Count от британской благотворительной организации Scope, которая помогает людям с инвалидностью. С помощью данной инициативы люди могут ставить себе цели, связанные с физической активностью, и собирать пожертвования. Рис устроил для себя двухнедельный челлендж и обязался каждый день делать по 20 сэйвов. Его целью было собрать 5 тысяч фунтов, однако он уже собрал 17 тысяч.

Keep doing us proud, @rhysporter__ ! ???? A true inspiration to everyone. #FFC pic.twitter.com/fNS0kwTWeO

На днях Риса и его маму пригласили в телепрограмму BBC Breakfast. Прямо в эфире к нему вышел один из его любимых игроков, защитник "Фулхэма" Тим Рим. Также Портер посетил "Уэмбли" и потренировался вместе со сборной Англии по футболу для людей с ДЦП. Отметим, что "дачники" пригласили юного фаната на свою тренировочную базу, а затем на футбольный матч с "Бристолем" (1:1). В начале второго тайма "Фулхэм" забил – и вся команда подбежала к Портеру, чтобы отпраздновать гол вместе с ним.

ICYMI: Rhys, who was bullied online for his disabilities after uploading a video of him playing football online, was surprised on #BBCBreakfast with a special day out with the Fulham FC squad.



Here’s how his day went ????⬇️ pic.twitter.com/120x0z1dtO