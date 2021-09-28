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Фулхэм мощно поддержал британского подростка с ДЦП, которого в Сети высмеяли за игру в футбол

Англия
(3 голосов)

Мир жесток, но не без добрых людей

Фулхэм мощно поддержал британского подростка с ДЦП, которого в Сети высмеяли за игру в футбол

rhysporter twitter

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Лондонский "Фулхэм" поддержал 13-летнего подростка Риса Портера. Парень с детским церебральным параличом и эпилепсией попал под волну негативных комментариев в TikTok. Он болеет за "дачников" и играет за команду для людей с инвалидностью на позиции голкипера – "Feltham Bees" (инициатива "Брентфорда").

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Недавно Рис завел аккаунты в Instagram и TikTok, где опубликовал несколько видео со своей игрой. Один из роликов, где Портер делает сэйв, получил множество негативных комментариев – пользователи отмечали, что парень не должен играть футбол, однако семья поддержала мальчишку.

После этого случая Рис присоединился к кампании Make It Count от британской благотворительной организации Scope, которая помогает людям с инвалидностью. С помощью данной инициативы люди могут ставить себе цели, связанные с физической активностью, и собирать пожертвования. Рис устроил для себя двухнедельный челлендж и обязался каждый день делать по 20 сэйвов. Его целью было собрать 5 тысяч фунтов, однако он уже собрал 17 тысяч.

На днях Риса и его маму пригласили в телепрограмму BBC Breakfast. Прямо в эфире к нему вышел один из его любимых игроков, защитник "Фулхэма" Тим Рим. Также Портер посетил "Уэмбли" и потренировался вместе со сборной Англии по футболу для людей с ДЦП. Отметим, что "дачники" пригласили юного фаната на свою тренировочную базу, а затем на футбольный матч с "Бристолем" (1:1). В начале второго тайма "Фулхэм" забил – и вся команда подбежала к Портеру, чтобы отпраздновать гол вместе с ним.

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В статье: Фулхэм (Лондон)
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