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Фулхэм мощно поддержал британского подростка с ДЦП, которого в Сети высмеяли за игру в футбол
Мир жесток, но не без добрых людей
rhysporter twitter
Лондонский "Фулхэм" поддержал 13-летнего подростка Риса Портера. Парень с детским церебральным параличом и эпилепсией попал под волну негативных комментариев в TikTok. Он болеет за "дачников" и играет за команду для людей с инвалидностью на позиции голкипера – "Feltham Bees" (инициатива "Брентфорда").
Недавно Рис завел аккаунты в Instagram и TikTok, где опубликовал несколько видео со своей игрой. Один из роликов, где Портер делает сэйв, получил множество негативных комментариев – пользователи отмечали, что парень не должен играть футбол, однако семья поддержала мальчишку.
После этого случая Рис присоединился к кампании Make It Count от британской благотворительной организации Scope, которая помогает людям с инвалидностью. С помощью данной инициативы люди могут ставить себе цели, связанные с физической активностью, и собирать пожертвования. Рис устроил для себя двухнедельный челлендж и обязался каждый день делать по 20 сэйвов. Его целью было собрать 5 тысяч фунтов, однако он уже собрал 17 тысяч.
Keep doing us proud, @rhysporter__! ????— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 23, 2021
A true inspiration to everyone.#FFCpic.twitter.com/fNS0kwTWeO
На днях Риса и его маму пригласили в телепрограмму BBC Breakfast. Прямо в эфире к нему вышел один из его любимых игроков, защитник "Фулхэма" Тим Рим. Также Портер посетил "Уэмбли" и потренировался вместе со сборной Англии по футболу для людей с ДЦП. Отметим, что "дачники" пригласили юного фаната на свою тренировочную базу, а затем на футбольный матч с "Бристолем" (1:1). В начале второго тайма "Фулхэм" забил – и вся команда подбежала к Портеру, чтобы отпраздновать гол вместе с ним.
ICYMI: Rhys, who was bullied online for his disabilities after uploading a video of him playing football online, was surprised on #BBCBreakfast with a special day out with the Fulham FC squad.— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 26, 2021
Here’s how his day went ????⬇️ pic.twitter.com/120x0z1dtO
A goal inspired by our no.1.— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 26, 2021
That was for you, @rhysporter__! ????#BRIFUL pic.twitter.com/wG05sAi34M
A beautiful moment in the beautiful game…#COYW #FFC pic.twitter.com/nCBY0qt2ci— Mark Twomey (@markjtwomey) September 25, 2021
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