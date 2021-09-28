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Экс-капитан Манчестер Юнайтед: Александр Усик победил бы нас с братом в шести раундах

Англия
(1 голосов)

Эксперт на связи

Экс-капитан Манчестер Юнайтед: Александр Усик победил бы нас с братом в шести раундах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гари Невилл в своем Твиттере ответил на вопрос болельщика по поводу боксерского поединка.

"Ты против Фила Невилла, своего брата, в боксерском поединке, 12 раундов. Кто выиграет?", – спросили у Гари.

"Я не уверен, но Усик победил бы нас обоих в шести раундах", – ответил с юмором эксперт Sky Sports.

Напомним, боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу нашему спортсмену.

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В статье: Гари Невилл Фил Невилл Александр Усик Энтони Джошуа
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 12:46
Хватило бы минуты
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+1
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Daddygo (Харьков)
28.09.2021 в 13:14
Хватило бы двух ударов, одному с левой, второму с правой. Это займет несколько секунд.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
28.09.2021 в 12:15
Братья - часть легендарной команды.
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+3
0


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