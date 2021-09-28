Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-капитан Манчестер Юнайтед: Александр Усик победил бы нас с братом в шести раундах
Эксперт на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гари Невилл в своем Твиттере ответил на вопрос болельщика по поводу боксерского поединка.
"Ты против Фила Невилла, своего брата, в боксерском поединке, 12 раундов. Кто выиграет?", – спросили у Гари.
"Я не уверен, но Усик победил бы нас обоих в шести раундах", – ответил с юмором эксперт Sky Sports.
Unsure but Usyk does us in 6 https://t.co/YpqnComNhN— Gary Neville (@GNev2) September 27, 2021
Напомним, боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу нашему спортсмену.
Популярное сейчас
- Худший жребий для Динамо. Чего ждать от Баварии Нагельсманна
- Потеря Динамо, выбор Ротаня, конкурент для Кривбасса. Главные новости за 27 сентября
- Танчик: Удаления и пенальти в пользу Металлиста? Если будут чисто играть, то ничего такого не будет
- ФОТО, как Ярмоленко и Шевченко поддерживали Усика на стадионе Тоттенхэма
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО