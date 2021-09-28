Экс-капитан Манчестер Юнайтед: Александр Усик победил бы нас с братом в шести раундах

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гари Невилл в своем Твиттере ответил на вопрос болельщика по поводу боксерского поединка.

"Ты против Фила Невилла, своего брата, в боксерском поединке, 12 раундов. Кто выиграет?", – спросили у Гари.

"Я не уверен, но Усик победил бы нас обоих в шести раундах", – ответил с юмором эксперт Sky Sports.