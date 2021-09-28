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Канте пропустит матчи с Ювентусом и Саутгемптоном

Англия
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Игрок восстанавливается от травмы

Канте пропустит матчи с Ювентусом и Саутгемптоном

Новина українською

Полузащитник "Челси" Н’Голо Канте пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Ювентусом" и встречу английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном", сообщает Goal.com.

По информации источника, футболист не сможет принять участие в этих играх из-за болезни. Напомним, Канте вернулся на поле в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (3:0), который состоялся 19 сентября. До этого полузащитник восстанавливался после травмы ноги, полученной в августе.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" — "Челси" состоится завтра, 29 сентября, на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия).

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В статье: Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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