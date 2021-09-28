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Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы
Также повреждение получил и Люк Шоу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что капитан команды Харри Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы икроножной мышцы, информирует Sky Sports.
Защитник получил повреждение в матче 6-го тура АПЛ против "Астон Виллы" и был заменен. Магуайр точно не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Вильярреала".
В то же время Сульшер выразил надежду на то, что другой защитник команды — Люк Шоу, который также был заменен из-за повреждения по ходу матча с "Астон Виллой", сможет быть в строю к завтрашней игре.
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