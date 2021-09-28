Томас Тухель: Потеряв Роналду, любая команда станет слабее. Но побеждать можно и без него

Главный тренер "Челси" Томас Тухель на пресс-конференции перед матчем с "Ювентусом" поделился мыслями о переходе Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". "Они (Ювентус) потеряли великого чемпиона и яркую личность", – приводит его слова Daily Mail.

"Время покажет, но, думаю, ни для кого не секрет, что любая команда, потеряв Роналду, станет слабее, поскольку он входит в число лучших футболистов в истории. Они потеряли великого чемпиона и яркую личность.

Но и без Роналду можно выигрывать матчи и быть сильными. У них опытная команда, талантливая, также там хороший тренер. У них огромный опыт, в том числе в ЛЧ. В начале сезона у "Ювентуса" были сложности, но в ЛЧ они всегда убедительны.

Легко выставить нас фаворитами, в таком случае у соперника мотивация возрастает. И нам надо это принять – мы ведь выиграли турнир. Не секрет, что мы любим статус аутсайдера, претендента. Так оно и есть, на мой взгляд", – сказал Тухель.

Напомним, что "Челси" сыграет с "Ювентусом" в рамках 2 тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра в турине в 22:00 по киевскому времени.