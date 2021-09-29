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Такое блюдо им не по душе. Игроки МЮ отказались вновь повторить за Роналду на клубном ужине

Англия
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(1 голосов)

Что же там подали?

Такое блюдо им не по душе. Игроки МЮ отказались вновь повторить за Роналду на клубном ужине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английские СМИ на днях опубликовали очередную заметку по поводу предпочтений Криштиану Роналду в еде. Ранее мы сообщали, что в начале сентября новичок "Манчестер Юнайтед" отказался от традиционного десерта во время пятничного ужина "красных дьяволов", после чего за португальцем повторили многие партнеры по команде.

Тем не менее, как сообщают источники, на днях одноклубники отказались следовать за Роналду.

Дело в том, что Криштиану попросил доработать клубное меню абсолютно для всех игроков "Юнайтед". Сообщается, что Варану, Санчо, Фернандешу и Кавани не особо по душе новое супербелковое пристрастие CR7, которое было внесено в список: тушеная треска.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
metronews.it

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Комментарии (3)
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vinn (Khmelnitsky)
29.09.2021 в 15:37
Блюдо???? нешановна редакція- коли вже дно?.... блюдо українською- це посудина!)))))
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Ol-g (Одесса)
29.09.2021 в 13:45
Да ладно, не заливная же
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Spokoyno (Київ)
29.09.2021 в 14:41
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