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Такое блюдо им не по душе. Игроки МЮ отказались вновь повторить за Роналду на клубном ужине
Что же там подали?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английские СМИ на днях опубликовали очередную заметку по поводу предпочтений Криштиану Роналду в еде. Ранее мы сообщали, что в начале сентября новичок "Манчестер Юнайтед" отказался от традиционного десерта во время пятничного ужина "красных дьяволов", после чего за португальцем повторили многие партнеры по команде.
Тем не менее, как сообщают источники, на днях одноклубники отказались следовать за Роналду.
Дело в том, что Криштиану попросил доработать клубное меню абсолютно для всех игроков "Юнайтед". Сообщается, что Варану, Санчо, Фернандешу и Кавани не особо по душе новое супербелковое пристрастие CR7, которое было внесено в список: тушеная треска.
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