Ван-Биссака пропустит матч с Вильярреалом и Аталантой

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов УЕФА за удаление в игре 1-го тура группового этапа турнира с "Янг Бойз" (1:2), сообщается на официальном сайте УЕФА.

Таким образом, Ван-Биссака не сможет помочь "Манчестер Юнайтед" в матчах с "Вильярреалом" и "Аталантой".

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал" состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере (Англия).