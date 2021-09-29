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Ван-Биссака пропустит матч с Вильярреалом и Аталантой
Игрок дисквалифицирован на два матча ЛЧ
Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов УЕФА за удаление в игре 1-го тура группового этапа турнира с "Янг Бойз" (1:2), сообщается на официальном сайте УЕФА.
Таким образом, Ван-Биссака не сможет помочь "Манчестер Юнайтед" в матчах с "Вильярреалом" и "Аталантой".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал" состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере (Англия).
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