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Гранит Джака пропустит около трех недель из-за травмы

Англия
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У игрока травма колена

Гранит Джака пропустит около трех недель из-за травмы

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена, пишет официальный сайт английского клуба.

Джака получил повреждение во время матча английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с "Тоттенхэм Хотспур" (3:1). В ходе медицинского обследования у 29-летнего футболиста было выявлено повреждение внутренней связки колена. Джака уже приступил к процессу восстановления, который, согласно прогнозам, составит примерно три месяца.

В нынешнем сезоне швейцарский футболист принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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В статье: Арсенал (Лондон) Гранит Джака
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