Гранит Джака пропустит около трех недель из-за травмы

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена, пишет официальный сайт английского клуба.

Джака получил повреждение во время матча английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с "Тоттенхэм Хотспур" (3:1). В ходе медицинского обследования у 29-летнего футболиста было выявлено повреждение внутренней связки колена. Джака уже приступил к процессу восстановления, который, согласно прогнозам, составит примерно три месяца.

В нынешнем сезоне швейцарский футболист принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.