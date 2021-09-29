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Гранит Джака пропустит около трех недель из-за травмы
У игрока травма колена
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пропустит три месяца из-за травмы колена, пишет официальный сайт английского клуба.
Джака получил повреждение во время матча английской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с "Тоттенхэм Хотспур" (3:1). В ходе медицинского обследования у 29-летнего футболиста было выявлено повреждение внутренней связки колена. Джака уже приступил к процессу восстановления, который, согласно прогнозам, составит примерно три месяца.
В нынешнем сезоне швейцарский футболист принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
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