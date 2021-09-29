Челси попытается подписать защитника Вильярреала

"Челси" интересуется защитником "Вильярреала" Пау Торресом, сообщает 90min.

По информации источника, синие хотят усилить линию защиты и рассматривают кандидатуру 24-летнего испанца в связи с тем, что не смогли подписать игрока "Севильи" Жюля Кунде.

В сезоне-2021/22 Торрес принял участие в 5 матчах "Вильярреала" и не отличился результативными действиями.