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Челси попытается подписать защитника Вильярреала

Англия
(1 голосов)

Пау Торрес может сменить клубную прописку

Челси попытается подписать защитника Вильярреала

Новина українською

"Челси" интересуется защитником "Вильярреала" Пау Торресом, сообщает 90min.

По информации источника, синие хотят усилить линию защиты и рассматривают кандидатуру 24-летнего испанца в связи с тем, что не смогли подписать игрока "Севильи" Жюля Кунде.

В сезоне-2021/22 Торрес принял участие в 5 матчах "Вильярреала" и не отличился результативными действиями.

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В статье: Челси (Лондон) Вильярреал Пау Торрес
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