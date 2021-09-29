  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бернд Лено: Артета не объяснил причину моего отсутствия в составе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бернд Лено: Артета не объяснил причину моего отсутствия в составе

Англия
(1 голосов)

Видимо, Рамсдейл обошелся слишком дорого, чтобы сидеть на скамейке

Бернд Лено: Артета не объяснил причину моего отсутствия в составе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено дал комментарий Sportbild по поводу своего положения в лондонском клубе. Он не играл за "гуннеров" в матчах против "Норвича", "Бернли" и "Тоттенхэма", хотя в прошлом сезоне был основным.

"Не было ясной причины моего отсутствия в составе, но это не имеет ничего общего с моей игрой. Он (Артета) тренер, он решает. Конечно, это сложно для меня.

Лондон очень хорош; Милан тоже неплох, и ближе к моему дому – Штутгарту. В данный момент я не думаю об этом (о переходе) серьезно. Мне комфортно в "Арсенал" и Лондоне.

Только если к зиме в моей ситуации ничего не изменится, я буду думать: "Какие у меня есть варианты? Как я могу продолжить карьеру?"

Я сконцентрирован на своей работе на тренировках, я не могу посвятить себя чему-то другому", – заявил Лено.

Тем не менее, Лено провёл в этом сезоне 4 встречи за "Арсенал". Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 22 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Бернд Лено Аарон Рамсдейл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...