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Бернд Лено: Артета не объяснил причину моего отсутствия в составе
Видимо, Рамсдейл обошелся слишком дорого, чтобы сидеть на скамейке
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "Арсенала" Бернд Лено дал комментарий Sportbild по поводу своего положения в лондонском клубе. Он не играл за "гуннеров" в матчах против "Норвича", "Бернли" и "Тоттенхэма", хотя в прошлом сезоне был основным.
"Не было ясной причины моего отсутствия в составе, но это не имеет ничего общего с моей игрой. Он (Артета) тренер, он решает. Конечно, это сложно для меня.
Лондон очень хорош; Милан тоже неплох, и ближе к моему дому – Штутгарту. В данный момент я не думаю об этом (о переходе) серьезно. Мне комфортно в "Арсенал" и Лондоне.
Только если к зиме в моей ситуации ничего не изменится, я буду думать: "Какие у меня есть варианты? Как я могу продолжить карьеру?"
Я сконцентрирован на своей работе на тренировках, я не могу посвятить себя чему-то другому", – заявил Лено.
Тем не менее, Лено провёл в этом сезоне 4 встречи за "Арсенал". Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 22 миллиона евро.
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