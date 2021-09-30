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Зашел с тыла. В Англии форвард хитро притаился за спиной вратаря и начал голевую атаку

Англия
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Почти по лекалам Гивена вышло все

Зашел с тыла. В Англии форвард хитро притаился за спиной вратаря и начал голевую атаку

Ipswich

Новина українською

В 9-м туре английской Лиги 1 форвард команды "Ипсвич Таун" Маколей Бонне благодаря своему остроумному решению помог "синим" избежать поражения в поединке с "Шеффилд Уэнсдей" (1:1). "Совы" вели в счете половину первого тайма и почти весь второй, однако на 90-й минуте хозяева сумели сравнять цифры на табло.

Бонне притаился за спиной голкипера, дождался, когда вратарь введет мяч в игру, а затем начал комбинацию своей команды, которую завершил голом его партнер Конор Чаплин. Ракурс из-за спин футболистов – особенно прекрасен.

В Англии любят сравнивать подобные эпизоды с ошибкой известного экс-голкипера сборной Ирландии Шея Гивена. Неповторимый оригинал?

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В статье: Шеффилд Уэнсдей Ипсвич Таун
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