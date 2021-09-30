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Зашел с тыла. В Англии форвард хитро притаился за спиной вратаря и начал голевую атаку
Почти по лекалам Гивена вышло все
Ipswich
В 9-м туре английской Лиги 1 форвард команды "Ипсвич Таун" Маколей Бонне благодаря своему остроумному решению помог "синим" избежать поражения в поединке с "Шеффилд Уэнсдей" (1:1). "Совы" вели в счете половину первого тайма и почти весь второй, однако на 90-й минуте хозяева сумели сравнять цифры на табло.
Бонне притаился за спиной голкипера, дождался, когда вратарь введет мяч в игру, а затем начал комбинацию своей команды, которую завершил голом его партнер Конор Чаплин. Ракурс из-за спин футболистов – особенно прекрасен.
???? Ghost mode activated, @MBonne9 #itfc #TikTok pic.twitter.com/usHXqU7GG7— Ipswich Town FC (@IpswichTown) September 26, 2021
В Англии любят сравнивать подобные эпизоды с ошибкой известного экс-голкипера сборной Ирландии Шея Гивена. Неповторимый оригинал?
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