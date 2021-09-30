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Названы претенденты на звание лучшего тренера сентября в АПЛ

Англия
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В список попал и Микель Артета

Названы претенденты на звание лучшего тренера сентября в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Названы претенденты на звание лучшего тренера в АПЛ по итогам сентября. В список попали сразу пять тренеров.

На звание лучшего тренера претендуют Микель Артета ("Арсенал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Грэм Поттер ("Брайтон") и Дин Смит ("Астон Вилла").

В прошлом месяце лучшим тренером был признан Нуну Эшпириту Санту, руководящий «Тоттенхэмом».

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В статье: АПЛ
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