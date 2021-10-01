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"Заметил, что становлюсь медленнее". 88-летний валлийский вратарь – о своих физических кондициях
Вы когда-нибудь слышали о пешем футболе?
BBC
Мужчина по имени Алан Камселл невероятно любит футбол. Даже в свои 88 лет он играет в воротах любительской команды из города Лландидно и отбивает удары соперников. Иронично, что на сегодняшний день он больше играет с внуками своих бывших одноклубников.
Как сообщает BBC News, в молодости Алан бегал в поле, однако с возрастом ему пришлось занять место в воротах. К его счастью, в Великобритании уже 10 лет распространен так называемый "пеший футбол", он популярен среди пенсионеров и людей, у которых есть проблемы с нагрузками – это разновидность игры миллионов, в которой вообще нельзя ускоряться. Сам Камселл отмечает:
"Утром в субботу у меня все болит, однако в пятницу я чувствую себя прекрасно. В последнее время я заметил, что становлюсь медленнее, мяч уже проскакивает мимо, а я все еще падаю. И что в этом такого? Мы же веселимся".
'I'm still here, 88 and still enjoying it'— BBC Wales News (@BBCWalesNews) September 28, 2021
Is this Wales' oldest footballer?
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