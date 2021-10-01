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"Заметил, что становлюсь медленнее". 88-летний валлийский вратарь – о своих физических кондициях

Англия
(1 голосов)

Вы когда-нибудь слышали о пешем футболе?

"Заметил, что становлюсь медленнее". 88-летний валлийский вратарь – о своих физических кондициях

BBC

Новина українською

Мужчина по имени Алан Камселл невероятно любит футбол. Даже в свои 88 лет он играет в воротах любительской команды из города Лландидно и отбивает удары соперников. Иронично, что на сегодняшний день он больше играет с внуками своих бывших одноклубников.

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Как сообщает BBC News, в молодости Алан бегал в поле, однако с возрастом ему пришлось занять место в воротах. К его счастью, в Великобритании уже 10 лет распространен так называемый "пеший футбол", он популярен среди пенсионеров и людей, у которых есть проблемы с нагрузками – это разновидность игры миллионов, в которой вообще нельзя ускоряться. Сам Камселл отмечает:

"Утром в субботу у меня все болит, однако в пятницу я чувствую себя прекрасно. В последнее время я заметил, что становлюсь медленнее, мяч уже проскакивает мимо, а я все еще падаю. И что в этом такого? Мы же веселимся".

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В статье: Алан Камселл
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Источник:
BBC

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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
01.10.2021 в 11:20
Офигеть. Оказывается у нас вся упл это чемпионат Украины по пешему футболу
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0
0
oda1979 (Запорожье)
01.10.2021 в 11:12
Ну что, ДК или Шахтер? Вратарь с очень большим опытом.
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+1
0
kapkan (Луганск)
01.10.2021 в 11:02
Главное, чтобы это видео Селезнев не смотрел. А то рекорд Шацких под угрозой будет)))
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+1
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.10.2021 в 10:59
Виявляється,шо наша УПЛ це пеший футбол,а дедушка був би основним в любій з команд.))))
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+1
0


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