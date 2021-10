Красота из Чемпионшипа. Как хавбек ВБА умудрился нанести два идентичных пушечных выстрела

Полузащитник команды "Вест Бромвич Альбион" Алекс Моуэтт уже точно в списке главных претендентов на автора гола кампании-2021/22 в Чемпионшипе. В матчах с "Блэкберном" и "Кардиффом" воспитанник "Лидс Юнайтед" чудесным образом оформил два почти одинаковых голевых удара.

Оба раза полузащитник "просто" поймал мяч на ногу на линии штрафной, сделав это в касание – в первом случае замкнув передачу от партнера, а во втором оказавшись в нужном месте после рикошета от защитника оппонента.

