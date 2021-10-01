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Роналду спит в криогенной камере, а Погба любит играть в баскетбол. Как живут игроки МЮ – Видео

Англия
(2 голосов)

Новое видео Фолстена

Роналду спит в криогенной камере, а Погба любит играть в баскетбол. Как живут игроки МЮ – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В новом видео Фолстена вы узнаете, как проводят день 5 главных звёзд “красных дьяволов”. В какие игры на приставке играет Де Хеа, как проводит отдых голеадор Роналду и с кем играет в баскетбол Поль Погба.

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В статье: Криштиану Роналду Поль Погба Манчестер Юнайтед
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