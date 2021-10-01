Глен Джонсон: Думаю, Лукаку станет лучшим бомбардиром АПЛ. Он забьет больше Роналду

Бывший защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Глен Джонсон дал прогноз на итог гонки бомбардиров АПЛ в этом сезоне. "Лукаку станет лучшим бомбардиром АПЛ, забив 24 гола", – заявил он.

"Я думаю, что Лукаку забьет больше, чем Роналду. Только из-за игрового времени. Мне кажется, что Роналду не сможет выходить на поле каждую неделю.

Как мне кажется, "Челси" двигается в правильном направлении, так что у Лукаку будет много голевых моментов. Играя каждую неделю, он получит кучу шансов.

Если вы хотите, чтобы я сделал выбор, то я считаю, что Лукаку станет лучшим бомбардиром АПЛ, забив 24 гола", – сказал Джонсон.

Лукаку ярко начал сезон, забив 4 мяча в 8 играх во всех турнирах за "Челси". Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 100 миллионов евро.