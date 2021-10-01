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Гвардиола: У нас нет нападающего с голевым чутьем. Мы должны атаковать количеством, чтобы забивать
Звучит как запрос руководству
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об отсутствии в команде классической девятки, как причины, почему клуб потерпел неудачу в матче с "ПСЖ". "Горожане" в три раза превзошли "парижан" по ударам, а Силва дважды не забил в метре от пустых ворот.
"Мы пытаемся использовать свободное пространство и атаковать количеством. У нас нет нападающего с голевым чутьем, который всегда на месте, когда мяч доходит до штрафной. Мы должны задействовать большое количество людей, чтобы забивать.
Я очень доволен тем, как мы провели два последних матча (против "Челси" и "ПСЖ"). Мы играли на очень хорошем уровне. Поэтому я счастливее, чем когда-либо, ведь играть на таком уровне очень сложно.
Есть еще много деталей, над которыми стоит поработать, но за 6 лет мы вышли на иной уровень. Поэтому я очень горжусь и постоянно говорю игрокам: "Не могу выразить то, как сильно я вам благодарен за ту игру, что вы показали в этих двух матчах", – сказал Гвардиола.
У "горожан" подходит к концу напряженный отрезок сезона – 3 октября они сыграют с "Ливерпулем". Матч пройдет в гостях и начнется в 18:30 по киевскому времени.
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