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Клопп: Я очень уважаю Гвардиолу. Хочу перед ним извиниться за свои слова на пресс-конференциях

Англия
(1 голосов)

Юрген, конечно же, снова шутит

Клопп: Я очень уважаю Гвардиолу. Хочу перед ним извиниться за свои слова на пресс-конференциях

BT

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое отношение к Хосепу Гвардиоле и шутливо извинился за свои слова на предыдущих пресс-конференциях:

"Очевидно, что время от времени я раздражаю его тем, что говорю на пресс конференции. Я не хочу говорить о нем ничего плохого, но когда кто-то из сотрудников "Манчестер Сити" говорит ему: "Клопп сказал это", я потом вижу на его пресс конференции его очень злым. Прости за это!

Но нет, я его очень уважаю. Мы думаем, что много знаем друг о друге, но не знаем. Мы встречались в футбольных матчах, но два года назад у нас было несколько ситуаций, когда мы ездили вместе в Манчестер на церемонии награждения и другие подобные вещи.

Наши семьи встречались, и я могу вам сказать, что тот, кто имеет такую ​​семью, как Пеп Гвардиола, должно быть хорошим человеком. Его жена и дети выдающиеся, и это для меня важно", - сказал Клопп.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют в личном противостоянии завтра, 3 октября, в рамках седьмого тура АПЛ.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.10.2021 в 10:47
Льстец)
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