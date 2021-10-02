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Клопп: Я очень уважаю Гвардиолу. Хочу перед ним извиниться за свои слова на пресс-конференциях
Юрген, конечно же, снова шутит
BT
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свое отношение к Хосепу Гвардиоле и шутливо извинился за свои слова на предыдущих пресс-конференциях:
"Очевидно, что время от времени я раздражаю его тем, что говорю на пресс конференции. Я не хочу говорить о нем ничего плохого, но когда кто-то из сотрудников "Манчестер Сити" говорит ему: "Клопп сказал это", я потом вижу на его пресс конференции его очень злым. Прости за это!
Но нет, я его очень уважаю. Мы думаем, что много знаем друг о друге, но не знаем. Мы встречались в футбольных матчах, но два года назад у нас было несколько ситуаций, когда мы ездили вместе в Манчестер на церемонии награждения и другие подобные вещи.
Наши семьи встречались, и я могу вам сказать, что тот, кто имеет такую семью, как Пеп Гвардиола, должно быть хорошим человеком. Его жена и дети выдающиеся, и это для меня важно", - сказал Клопп.
Напомним, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют в личном противостоянии завтра, 3 октября, в рамках седьмого тура АПЛ.
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