Роналду - самый худший атакующий игрок в АПЛ в прессинге

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на данный момент является худшим атакующим футболистом Английской Премьер-лиги за действиями в прессинге соперника. Об этом сообщает Sport Bible со ссылкой на исследование The Athletic.

Во внимание принимались нападающие, которые сыграли в текущем сезоне АПЛ более 270 минут. Роналду в среднем за 90 минут выполняет 2,7 прессингующих действия. К примеру, у лидеров этого рейтинга Уилфрида Заха ("Кристал Пэлас") и Нила Мопе ("Брайтон") показатель составляет 20 действий.

Напомним, что в активе Роналду три гола в АПЛ за три матча после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что улучшить свои результаты в прессинге Криштиану может уже сегодня в поединке против "Эвертона". Стартовый свисток запланирован на 14:30.