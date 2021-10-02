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Роналду - самый худший атакующий игрок в АПЛ в прессинге

Англия
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(1 голосов)

И здесь лидирует, однако снизу

Роналду - самый худший атакующий игрок в АПЛ в прессинге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на данный момент является худшим атакующим футболистом Английской Премьер-лиги за действиями в прессинге соперника. Об этом сообщает Sport Bible со ссылкой на исследование The Athletic.

Во внимание принимались нападающие, которые сыграли в текущем сезоне АПЛ более 270 минут. Роналду в среднем за 90 минут выполняет 2,7 прессингующих действия. К примеру, у лидеров этого рейтинга Уилфрида Заха ("Кристал Пэлас") и Нила Мопе ("Брайтон") показатель составляет 20 действий.

Роналду - самый худший атакующий игрок в АПЛ в прессинге - изображение 1

Напомним, что в активе Роналду три гола в АПЛ за три матча после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что улучшить свои результаты в прессинге Криштиану может уже сегодня в поединке против "Эвертона". Стартовый свисток запланирован на 14:30.

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В статье: Криштиану Роналду Уилфрид Заха АПЛ Манчестер Юнайтед Ниль Мопе
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
02.10.2021 в 10:55
И что? Забивать гвозди микроскопом ... зачем ...Тот же, условный Беседин, 100 очков вперед в этом ему даст ... и что ?)))
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