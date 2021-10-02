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Роналду - самый худший атакующий игрок в АПЛ в прессинге
И здесь лидирует, однако снизу
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Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на данный момент является худшим атакующим футболистом Английской Премьер-лиги за действиями в прессинге соперника. Об этом сообщает Sport Bible со ссылкой на исследование The Athletic.
Во внимание принимались нападающие, которые сыграли в текущем сезоне АПЛ более 270 минут. Роналду в среднем за 90 минут выполняет 2,7 прессингующих действия. К примеру, у лидеров этого рейтинга Уилфрида Заха ("Кристал Пэлас") и Нила Мопе ("Брайтон") показатель составляет 20 действий.
Напомним, что в активе Роналду три гола в АПЛ за три матча после возвращения в "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что улучшить свои результаты в прессинге Криштиану может уже сегодня в поединке против "Эвертона". Стартовый свисток запланирован на 14:30.
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