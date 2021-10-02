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Роналду впервые после возвращения в МЮ остался на скамейке запасных
Сульшер приступил к революции?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Эвертоном" в рамках седьмого тура Английской Премьер-лиги на "Олд Траффорд". Главный наставник "манкунианцев" Оле Гуннар Сульшер решил не включать в стартовый состав Криштиану Роналду.
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021
Presenting Ole's Reds to take on Everton ????#MUFC | #MUNEVE
Впервые после возвращения в "Манчестер Юнайтед" португалец начнет матч со скамейки запасных. Отметим, что форвард не попал в старт и на поединок Кубка Лиги против "Вест Хэма", но тогда Роналду вообще не было в заявке.
Напомним, что в активе Криштиану пять голов в пяти матчах этого сезона.
Встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" начнется в 14:30.
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