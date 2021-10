Роналду впервые после возвращения в МЮ остался на скамейке запасных

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Эвертоном" в рамках седьмого тура Английской Премьер-лиги на "Олд Траффорд". Главный наставник "манкунианцев" Оле Гуннар Сульшер решил не включать в стартовый состав Криштиану Роналду.

Presenting Ole's Reds to take on Everton ????#MUFC | #MUNEVE