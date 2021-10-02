АПЛ. Дубль Хвана приносит Вулвз победу над Ньюкаслом, первое очко Норвича  

Чемпионат Англии, седьмой тур

“The Winless Five” – так прозвали группу из пяти команд английской Премьер-лиги, которым не удалось ни разу выиграть в первых шести турах. Сегодня первую победу наконец-то добыл “Лидс”. Мечта о трех очках остается мечтой для “Саутгемптона”, “Бернли”, “Ньюкасла” и “Норвича”. Все вышеуказанные команды замыкают турнирную таблицу АПЛ.

Матч “Бернли” с “Норвичем” был очень безрадостным. Хозяева владели преимуществом, но по-настоящему острых голевых моментов создавали мало, и Крул оставался практически без работы. У “Норвича” был один удар в штангу, но и одно очко после шести поражений подряд – это какой-то повод для оптимизма.

FULL-TIME Burnley 0-0 Norwich



Stalemate at Turf Moor as they play out a goalless draw#BURNOR pic.twitter.com/4GYA2duXG9 — Premier League (@premierleague) October 2, 2021

Интереснее было в матче “Вулверхэмптона” с “Ньюкаслом”. Корейский форвард Хван Хи Чхан не забил ни одного гола в прошлом сезоне Бундеслиги за “РБ Лейпциг”, но в четырех матчах за “Вулверхэмптон” в Премьер-лиге у него уже три мяча. Сегодня кореец забил два мяча после своих единственных двух ударов. Голы получились идентичными. Всю работу делал Хименес, выгрызая мяч в центре поля, продвигая его вперед, и отдавая точный пас на Хвана, который отлично открывается между линиями.

“Ньюкасл” смог ответить только одним мячом – Хендрик пробивал в пустые ворота после того вратарь “Вулзв” Са столкнулся с Жоэлинтоном.

Вылет из Кубка Лиги, три ничьи и четыре поражения в АПЛ – у “Ньюкасла” все безрадостно, но Майку Эшли все равно. Стив Брюс остается. Для “Вулверхэмптона” эта победа стала третьей в АПЛ.

FULL-TIME Wolves 2-1 Newcastle



Wolves secure their first #PL home win of the season thanks to Hwang Hee-Chan’s double#WOLNEW pic.twitter.com/S3zR0pX8EO — Premier League (@premierleague) October 2, 2021

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Норвич” 0:0

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Коллинз, Тэйлор – Леннон (Гудмундссон 61), Браунхилл, Уэствуд, Макнил – Выдра (Родригес 35), Вуд (Барнс 81)

“Норвич”: Крул – Яннулис, Гибсон, Хэнли, Кабак, Ааронс – Маклин, Норманн, Ле-Мелу (Рупп 81) – Пукки (Рашица 80), Сарджент (Ида 90)

Предупреждения: Тарковски 11, Вуд 24, Лоутон 25, Браунхилл 33, Родригес 49 – Норманн 27, Ааронс 74

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Ньюкасл” 2:1

Голы: Хван 20, Хван 58 – Хендрик 41

“Вулверхэмптон”: Са – Килмен, Коуди, Саисс – Семеду, Моутиньо, Невеш, Марсал – Хван (Траоре 90+2), Хименес, Тринкан (Дендокер 86)

“Ньюкасл”: Дарлоу – Ритчи, Кларк, Фернандес, Манкильо (Мерфи 70) – Хайден – Жоэлинтон, Шон Лонгстафф, Уиллок (Хендрик 36), Альмирон (Гэйл 77) – Сен-Максимен

Предупреждения: Кларк 56, Манкильо 60

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Саутгемптон” 3:1

Голы: Чалоба 9, Вернер 84, Чилуэлл 89 – Уорд-Проуз 61 (пен.)

Удаление: Уорд-Проуз 77

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Уотфорд” 1:0

Гол: Льоренте 18