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Бруну Фернандеш набрал 50 баллов по "гол+пас" быстрее всех хавбеков в истории АПЛ

Англия
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30 голов и 20 ассистов за 58 матчей

Бруну Фернандеш набрал 50 баллов по "гол+пас" быстрее всех хавбеков в истории АПЛ

Інстаграм АПЛ/Автор невідомий

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В матче 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимает "Эвертон".

Счет в поединке под занавес первого тайма открыл форвард "красных дьяволов" Антони Марсьяль. Голевую передачу на француза отдал Бруну Фернандеш - таким образом, португальский хавбек набрал 50 баллов по системе "гол+пас" в рамках АПЛ.

Бруну достиг этой отметки быстрее всех полузащитников в истории английской Премьер-лиги - за 58 матчей португалец записал на свой счет 30 забитых мячей и 20 ассистов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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