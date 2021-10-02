Бруну Фернандеш набрал 50 баллов по "гол+пас" быстрее всех хавбеков в истории АПЛ

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимает "Эвертон".

Счет в поединке под занавес первого тайма открыл форвард "красных дьяволов" Антони Марсьяль. Голевую передачу на француза отдал Бруну Фернандеш - таким образом, португальский хавбек набрал 50 баллов по системе "гол+пас" в рамках АПЛ.

Бруну достиг этой отметки быстрее всех полузащитников в истории английской Премьер-лиги - за 58 матчей португалец записал на свой счет 30 забитых мячей и 20 ассистов.