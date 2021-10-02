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Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1. Очередная неудача Сульшера

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Норвежский тренер все ближе к уходу из команды

Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1. Очередная неудача Сульшера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английский Премьр-лига, седьмой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:1 (1:0)

Голы: Марсьяль 43 - Таунсенд 65

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Варан, Линделёф, Шоу - Мактомини, Фред (Погба 70) - Гринвуд, Фернандеш, Марсьяль (Санчо 57) - Кавани (Роналду 57)

"Эвертон": Пикфорд - Годфри, Мина, Кин, Динь - Таунсенд, Дукуре, Аллан, Гордон (Дэвис 72) - Грей (Доббин 90+2) - Рондон

Предупреждения: Гринвуд 34 - Дукуре 76

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
02.10.2021 в 16:49
Когда уже это недоразумение уволят? Зидан свободен.....
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