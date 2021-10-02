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Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1. Очередная неудача Сульшера
Норвежский тренер все ближе к уходу из команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский Премьр-лига, седьмой тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Майкл Оливер
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:1 (1:0)
Голы: Марсьяль 43 - Таунсенд 65
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Варан, Линделёф, Шоу - Мактомини, Фред (Погба 70) - Гринвуд, Фернандеш, Марсьяль (Санчо 57) - Кавани (Роналду 57)
"Эвертон": Пикфорд - Годфри, Мина, Кин, Динь - Таунсенд, Дукуре, Аллан, Гордон (Дэвис 72) - Грей (Доббин 90+2) - Рондон
Предупреждения: Гринвуд 34 - Дукуре 76
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