Не дождь, а слезы Тимо Вернера. АПЛ. Челси – Саутгемптон 3:1

Количество турниров и должная глубина состава создают приятную головную боль для Томаса Тухеля. Болельщики "Челси" уже и подзабыли, как именно выглядит основа их любимой команды. Против "Саутгемптона" со старта вышли не только Вернер и Чалоба, но и Чилвелл, Лофтус-Чик, а также Хадсон-Одои (КХО). Хазенхюттль не удивил тактическим модулем, Ральф провел лишь две замены по сравнению с предыдущим поединком.

Неслабый британский дождь, который неустанно поливал газон "Стэмфорд Бридж" абсолютно весь матч, повышал вероятность фатальной ошибки и травм. Например, Менди в дебюте медлил с решением и чуть не подарил гостям гол. Далее хозяева адаптировались к неладным условиям и, в отличие от гостей, почти не допускали брака. Активность на правом фланге принесла "Челси" дивиденды: Аспиликуэта заработал корнер, Лофтус-Чик головой продлил подачу на дальнюю штангу, где защитники "Саутгемптона" совсем позабыли о Чалобе (1:0).

В первом тайме "синие" качественно пружинили и почти на каждой своей атаке набивали условные 0.1-0.3 xG: можно вспомнить неплохие удары от Лофтуса-Чика (рядом со штангой), два сэйва Маккарти после угроз от Чилвелла. В то же время "святые" обозначали свои претензии только с дальней дистанции: Армстронг проверил, не спит ли Менди, а Уорд-Прауз мощно пробил впритирку со стойкой. За исключением, разве что, навеса Редмонда на Уолкотта, однако игра головой – это не самая сильная сторона Тео.

Под занавес 45-минутки Рюдигер здорово рванул в дриблинг в стиле Азара и отдал "голевой" пас в офсайд на Лукаку. Дальше Аткинсон отменил еще одно взятие ворот "Челси". КХО результативно навесил на Вернера, но еще в начале атаки VAR углядел нарушение со стороны Аспиликуэты на Уокере-Питерсе.

Во втором тайме хозяева немного сбросили обороты и продолжали создавать исключительно неопасные моменты у ворот гостей. Ливень очень мешал командам, но если к "горчичнику" для Силвы после игры бразильца в мяч осталось много вопросов, то к "ножницам" Чилвелла, которые Бен применил на Ливраменто в штрафной площадке, точно нет. Воспитанник "Челси" в целом провел качественный матч, полностью съев КХО, а затем дав Уорд-Праузу возможность отличиться с пенальти (1:1). Тухель, к слову, отреагировал и выпустил вместо любимца "Баварии" Маунта.

59% - Of James Ward-Prowse's 32 @premierleague goals, 59% have been from either a direct free-kick (10) or penalty (9); of players with 30+ goals in the competition, only Leighton Baines (81%) and Mark Noble (63%) have a higher such ratio. Stasis. pic.twitter.com/80kLJO77d9 — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2021

Футбол стал еще более открытым и вертикальным, практически сразу Мейсон мог ассистировать Чилвеллу, а затем Вернер вырвался под минимальным углом на Маккарти и запорол убойный шанс. Далее VAR на пару с Аткинсоном вернул небольшой должок "пенсионерам", перепроверив жесткий, особенно в условиях дождя, подкат Уорд-Прауза – голеностоп Жоржиньо чудом не выгнулся и не покинул чат. Судья справедливо показал английскому мастеру стандартных положений и капитану "Саутгемптона" красную карточку.

4 - James Ward-Prowse is the fourth Southampton player to both score and be sent off in a Premier League match after Peter Crouch (May 2005), Sadio Mané (October 2015) and Pierre-Emile Højbjerg (December 2018). Conflicted. pic.twitter.com/PajctwglKX — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2021

"Челси" ожидаемо взвинтил темп и после очередной серии минимальных угроз все-таки забил. Тимо Вернер избежал офсайда и замкнул прострел Аспиликуэты (2:1). В конце встречи хозяева устроили сущую вакханалию возле владений гостей: Лукаку попал в штангу, Сесар моментально повторил за Ромелу, а Маккарти справился с мощным ударом Чилвелла. Правда, как подтвердила технология Hawk-Eye, уже за линией ворот (3:1).

АПЛ, 7-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

"Челси" – "Саутгемптон" 3:1

Голы: Чалоба (9), Вернер (84), Чилвелл (89) – Уорд-Прауз (с пенальти, 61)

"Челси": Менди – Рюдигер, Силва, Чалоба – Чилвелл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Аспиликуэта – Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65) – Лукаку

"Саутгемптон": Маккарти – Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – Уолкотт (Диалло, 46), Уорд-Прауз, Ромеу, Телла (Дженепо, 73) – Армстронг, Редмонд (Эльюнусси, 87)

Предупреждения: Силва (55) – Ромеу (34), Салису (90+1), Дженепо (90+5)

Удаление: Уорд-Прауз (77)