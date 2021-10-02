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Бенитес: Жаль, что в конце матча с МЮ наш гол отменили из-за офсайда

Англия
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Коуч "ирисок" высказался после игры на "Олд Траффорд"

Бенитес: Жаль, что в конце матча с МЮ наш гол отменили из-за офсайда

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Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес подвел итоги ничьи с "Манчестер Юнайтед" в матче 7-го тура АПЛ.

"Мы играли против очень хорошей команды. Здесь непросто добиться положительного результата. Мы хорошо поработали.

Пропустив неожиданный гол в конце тайма, команда прекрасно отреагировала после перерыва.

Жаль, что в конце наш гол отменили из-за офсайда – все могло быть даже лучше. Впрочем, мы довольны тем, как играли, довольны и результатом", – рассказал Бенитес.

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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