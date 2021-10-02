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Бенитес: Жаль, что в конце матча с МЮ наш гол отменили из-за офсайда
Коуч "ирисок" высказался после игры на "Олд Траффорд"
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес подвел итоги
"Мы играли против очень хорошей команды. Здесь непросто добиться положительного результата. Мы хорошо поработали.
Пропустив неожиданный гол в конце тайма, команда прекрасно отреагировала после перерыва.
Жаль, что в конце наш гол отменили из-за офсайда – все могло быть даже лучше. Впрочем, мы довольны тем, как играли, довольны и результатом", – рассказал Бенитес.
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Источник:BBC
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