Бенитес: Жаль, что в конце матча с МЮ наш гол отменили из-за офсайда

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес подвел итоги ничьи с "Манчестер Юнайтед" в матче 7-го тура АПЛ.

"Мы играли против очень хорошей команды. Здесь непросто добиться положительного результата. Мы хорошо поработали.

Пропустив неожиданный гол в конце тайма, команда прекрасно отреагировала после перерыва.

Жаль, что в конце наш гол отменили из-за офсайда – все могло быть даже лучше. Впрочем, мы довольны тем, как играли, довольны и результатом", – рассказал Бенитес.