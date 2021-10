АПЛ. Брайтон - Арсенал 0:0. Суровая погода, суровые чайки

Болельщики “Арсенала” на протяжении всей недели смаковали феерическую победу над “Тоттенхэмом” в прошлое воскресенье, но каждому празднику приходит конец. Великолепный “Брайтон” стал непреодолимым испытанием для команды Артеты. Серия из трех побед прервана безголевой ничьей на “Амекс Стэдиум”.

Англию заливало дождями, крайне суровая погода была на южном побережье. Поле было мокрое, болельщики были в дождевиках, мяч вытворял странные пируэты после контакта с газоном. Лучше к этим условиям приспособились хозяева. “Брайтон” умело контролировал мяч, установил контроль над центром поля, как всегда выделялся фланговый бек “чаек” Кукурелья. После потери мяча команда Грэма Поттера приступала к организованному и настойчивому прессингу. Казалось, что “Арсенал” довольно-таки быстро смирилась с этими условиями. Команда Артета если и пыталась что-то создать, то только после контратак.

Но превосходство “Брайтона” не отображалось в счете на табло. Голевых моментов было не так много. Защитники “Арсенала” не подпускали хозяев на ударные позиции, а когда мяч летел в створ ворот Рэмсдейла, кипер “канониров” уверенно делал сейвы.

После перерыва у “Арсенала” появилось больше движения. “Брайтон” не отказался от активной игры, но все больше оставлял свободных зон. Один раз “Арсеналу” удалось провести очень перспективную контратаку, но Обамеянг был остановлен в штрафной “чаек” совместными усилиями Санчеса и Берн. К тому же форвард гостей скорее всего был в офсайде. В целом же гостям по-прежнему не удавалось организовать продуманную атаку и “Арсенал” больше полагался на индивидуальные действия Сака и Пепе, который появился на поле во втором тайме.

Но и у “Брайтона” выжать гол из своих моментов не получилось. Были хорошие удары рядом со штангой, и поймал кураж Рэмсдейл.

0:0 – “Арсенал” должен довольствоваться ничьей. На большее команда Артеты не наиграла. “Брайтон” продолжает демонстрировать неслучайность своего пребывания в первой шестерке АПЛ.

