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Клопп сравнил отказ от вакцинации с вождением в пьяном виде

Англия
(2 голосов)

По словам немецкого тренера 99% игроков Ливерпуля сделали две прививки 

Клопп сравнил отказ от вакцинации с вождением в пьяном виде

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп выступил в защиту вакцинации от COVID-19, призывая всех заботиться не только о своих “личных свободах”, но и своих ближних. По словам тренера “красных”, вакцинация призвана защитить людей так же, как это и делают законы о запрете вождения в пьяном виде.

Профессиональные футболисты отличаются своим скептическим отношением к вакцинации. Ранее появилось сообщение, что только в семи клубах АПЛ более 50% игроков прошли полный курс вакцинации. Клопп уверяет, что в “Ливерпуле” получили две прививки практически все футболисты.

“Могу сказать, что у нас 99% игроков вакцинированы. Мне не нужно было убеждать игроков, это было решение команды. Не помню, чтобы я говорил футболистам об этом. Я не врач. Что могу делать, так это дать совет. Но в этом не было необходимости”.

“Иногда складывается впечатления, что людям больше ничего нельзя советовать. Кто мне сказал, что нужно вакцинироваться? Я позвонил врачам, которых знаю много лет. Позвонил им, и сказал: “Что вы думаете?” Я всегда так делаю. Если хочу что-то узнать, чего я не знаю, я обращаюсь к специалисту. Поэтому я и сделал вакцинацию. Я в той возрастной группе, когда болезнь может протекать непросто. Я был очень счастлив, когда вакцинировался”.

“Это прозвучит наивно, но я не понимаю, почему нам не разрешено советовать что-то. Допустим, я кому-то говорю: “Я вакцинирован”, а мне отвечают – “почему ты говоришь мне, что я должен вакцинироваться?”. Себе я это объясняю так. Это похоже на вождение в пьяном виде. Все мы были в ситуации, когда мы выпили бокал-другой пива и посчитали, что мы можем сесть за руль. Но правило говорит, что тебе не разрешено водить в этом виде, и ты не садишься за руль”.

“Это правило существует не для того, чтобы защитить меня, но всех других от меня в пьяном виде за рулем. И мы принимаем это правило”.

“Я вакцинировался не только для того, чтобы защитить себя, но и для того, чтобы защитить людей вокруг меня. Я не понимаю, как это может быть ограничением свободы. Тогда и вождение в пьяном виде тоже не должно быть ограничением свободы. Но мы принимаем это правило”.

“Нам не разрешено спрашивать у людей, вакцинированы ли они, но я могу спросить у водителя такси, пьян ли он. И если он мне скажет, что не обязан мне отвечать, я выйду из машины. Если я появлюсь на работе в пьяном виде, меня отправят домой или уволят”.

“Я вакцинировался не только из-за заботы о себе, но и окружающих. Если я подхвачу вирус, и буду болеть, это моя вина. И если я его подхвачу, и буду его распространять, это будет моя вина, а не других людей”, – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль коронавирус
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Комментарии (10)
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Гданьск (Gdańsk)
03.10.2021 в 13:45
А я тоже позвонил своим врачам, и они мне сказали не вакцинироваться, пока-что не вакцинироваться!! И я тоже счастлив что не вакцинировался !!))
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+2
-1
football_soccer (Украина)
03.10.2021 в 12:27
Недавно один баскетболист из НБА спросил зачем его заставляют вакцинироваться если после вакцины люди все равно могут болеть и быть переносчиками болезни , а в ответ получил ответы , как этот , аля "ты идиот" и глупое сравнение с вождением в пьяном виде.Только вот сев бухим за руль, вероятность того, что ты либо себя покалечишь либо кого-то другого, только возрастает. А вот после вакцинации вероятность того, что ты все равно заболеешь остаётся такой же , что и до вакцинации. Так смысл? Дайте 100% гарантию, что после неё нельзя будет заболеть и все , никаких "антипрививочников" не будет
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+4
-1
Cerega15 (Kherson)
03.10.2021 в 12:36
А ты можешь привести пример вакцины, любой, которая дает 100% гарантию защиты от инфицирования?
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+1
-5
football_soccer (Украина)
03.10.2021 в 13:09
В том то и дело, что вакцина ничего не гарантирует, но идет какая-то аномально нездоровая агитация за вакцинирование под лозунгом " защиты и спасения всех, кто вокруг тебя" . Так какая же может быть защита, если вакцинированные продолжают болеть и быть переносчиками? Вот в чем вопрос.
+2
-2
Cerega15 (Kherson)
03.10.2021 в 13:14
Лучше ответь на вопрос, как победили оспу (уже 40 лет никого не вакцинируют от оспы) и ты поймешь, почему вакцинация работает, когда привито максимально близкое к 100% число популяции.
+1
-3
Tenma7 (Чернигов)
03.10.2021 в 13:18
Так вакцинированому труднее подхватить вирус в этом то и весь смысл. Чем больше вакцинированых тем меньше рост заболеваемости + резко уменьшается смертность. Гляньте на статистику в Британии. Там заражается в три раза больше чем например у нас, а смертность наоборот меньше. Но вам антипрививочникам хоть сцы фактами
0
-2
янковский ян (Запорожье)
03.10.2021 в 13:52
Тут приводят пример оспы. Так вот нельзя подменять понятия. При оспе человеку вкалывали мертвый вирус. А в ситуации с короной Колят химию которая к вирусу не имеет значение.
0
0
avatar
Litb@rski (Кёльн)
03.10.2021 в 13:55
Вакцинация от оспы....но тогда после прививки шанс заболеть был не выше 5% в данном случае шанс не заболеть равен около 60%....так что решать каждому как поступать , вот в Верховной Раде чуть больше 20% вакцинированных ....решает каждый сам и агитация кроме МОЗ не совсем уместна
0
0
Tenma7 (Чернигов)
03.10.2021 в 13:23
Стоит привитый и не привитый, на них чихает ковидный. У привитого шанс заразится 20%, у непривитого 80%. Вот тебе пример на пальцах, почему надо вакцинироватся.
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0
-2
Просто football фан (Рівне)
03.10.2021 в 13:43
Та який сенс щось пояснювати таким людям. До них свідомість приходить лише тоді, коли в сім'ї трапиться горе. Нажаль, так існує людство. Нам не байдужі лише ми самі, та коло близьких людей, а на всіх інших - плювати. Причому, це стосується й інших аспектів життя.
0
-1


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