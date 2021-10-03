Клопп сравнил отказ от вакцинации с вождением в пьяном виде

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп выступил в защиту вакцинации от COVID-19, призывая всех заботиться не только о своих “личных свободах”, но и своих ближних. По словам тренера “красных”, вакцинация призвана защитить людей так же, как это и делают законы о запрете вождения в пьяном виде.

Профессиональные футболисты отличаются своим скептическим отношением к вакцинации. Ранее появилось сообщение, что только в семи клубах АПЛ более 50% игроков прошли полный курс вакцинации. Клопп уверяет, что в “Ливерпуле” получили две прививки практически все футболисты.

“Могу сказать, что у нас 99% игроков вакцинированы. Мне не нужно было убеждать игроков, это было решение команды. Не помню, чтобы я говорил футболистам об этом. Я не врач. Что могу делать, так это дать совет. Но в этом не было необходимости”.

“Иногда складывается впечатления, что людям больше ничего нельзя советовать. Кто мне сказал, что нужно вакцинироваться? Я позвонил врачам, которых знаю много лет. Позвонил им, и сказал: “Что вы думаете?” Я всегда так делаю. Если хочу что-то узнать, чего я не знаю, я обращаюсь к специалисту. Поэтому я и сделал вакцинацию. Я в той возрастной группе, когда болезнь может протекать непросто. Я был очень счастлив, когда вакцинировался”.

“Это прозвучит наивно, но я не понимаю, почему нам не разрешено советовать что-то. Допустим, я кому-то говорю: “Я вакцинирован”, а мне отвечают – “почему ты говоришь мне, что я должен вакцинироваться?”. Себе я это объясняю так. Это похоже на вождение в пьяном виде. Все мы были в ситуации, когда мы выпили бокал-другой пива и посчитали, что мы можем сесть за руль. Но правило говорит, что тебе не разрешено водить в этом виде, и ты не садишься за руль”.

“Это правило существует не для того, чтобы защитить меня, но всех других от меня в пьяном виде за рулем. И мы принимаем это правило”.

“Я вакцинировался не только для того, чтобы защитить себя, но и для того, чтобы защитить людей вокруг меня. Я не понимаю, как это может быть ограничением свободы. Тогда и вождение в пьяном виде тоже не должно быть ограничением свободы. Но мы принимаем это правило”.

“Нам не разрешено спрашивать у людей, вакцинированы ли они, но я могу спросить у водителя такси, пьян ли он. И если он мне скажет, что не обязан мне отвечать, я выйду из машины. Если я появлюсь на работе в пьяном виде, меня отправят домой или уволят”.

“Я вакцинировался не только из-за заботы о себе, но и окружающих. Если я подхвачу вирус, и буду болеть, это моя вина. И если я его подхвачу, и буду его распространять, это будет моя вина, а не других людей”, – сказал Клопп.