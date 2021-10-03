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Саутгейт: Роналду точно повлияет на молодых англичан в МЮ

Англия
(1 голосов)

Тренер высоко оценивает качества португальца

Саутгейт: Роналду точно повлияет на молодых англичан в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о том, как переход Криштиану Роналду скажется на молодых игроках "Манчестер Юнайтед".

"Прочитав за эти годы о том влиянии, которое Кантона оказал на молодежь, когда переехал на "Олд Траффорд", могу сказать, что Роналду точно повлияет на молодых англичан в "МЮ". Кантона влиял на игроков одним лишь своим присутствием и желанием прогрессировать.

Я уверен, что то, как Роналду играет, живет, готовится, то, какую диету соблюдает, может стать лишь положительным примером для молодых игроков.

Они будут внимательно наблюдать и искать подсказки, чтобы понять, почему он стал таким игроком, и как ему удается так долго держать этот уровень", – сказал Саутгейт.

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В статье: Криштиану Роналду Гарет Саутгейт Манчестер Юнайтед
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Источник:
Telegraph.co.uk

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