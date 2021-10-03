Саутгейт: Роналду точно повлияет на молодых англичан в МЮ

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о том, как переход Криштиану Роналду скажется на молодых игроках "Манчестер Юнайтед".

"Прочитав за эти годы о том влиянии, которое Кантона оказал на молодежь, когда переехал на "Олд Траффорд", могу сказать, что Роналду точно повлияет на молодых англичан в "МЮ". Кантона влиял на игроков одним лишь своим присутствием и желанием прогрессировать.

Я уверен, что то, как Роналду играет, живет, готовится, то, какую диету соблюдает, может стать лишь положительным примером для молодых игроков.

Они будут внимательно наблюдать и искать подсказки, чтобы понять, почему он стал таким игроком, и как ему удается так долго держать этот уровень", – сказал Саутгейт.