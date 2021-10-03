Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт: Роналду точно повлияет на молодых англичан в МЮ
Тренер высоко оценивает качества португальца
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о том, как переход Криштиану Роналду скажется на молодых игроках "Манчестер Юнайтед".
"Прочитав за эти годы о том влиянии, которое Кантона оказал на молодежь, когда переехал на "Олд Траффорд", могу сказать, что Роналду точно повлияет на молодых англичан в "МЮ". Кантона влиял на игроков одним лишь своим присутствием и желанием прогрессировать.
Я уверен, что то, как Роналду играет, живет, готовится, то, какую диету соблюдает, может стать лишь положительным примером для молодых игроков.
Они будут внимательно наблюдать и искать подсказки, чтобы понять, почему он стал таким игроком, и как ему удается так долго держать этот уровень", – сказал Саутгейт.
Популярное сейчас
- В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава
- Пике: Барса могла играть три часа и не забить Атлетико
- Таран, Сон и даже Маркевич. Евгений Яровенко рассказал о матче ветеранов Днепра и сборной Украины
- Клопп против Гвардиолы, Классическое и, возможно, последний матч Кумана. Что посмотреть на выходных
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО