Тренер-чемпион АПЛ может возглавить Уотфорд

После неудачных результатов на старте сезона "Уотфорд" уволил своего наставника Хиско Муньоса . Заменить его может бывший чемпион АПЛ Клаудио Раньери. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Сейчас стороны ведут между собой переговоры. Английский клуб хочет видеть в своих рядах итальянского специалиста.

Напомним, что в Раньери в активе шесть лет тренерства в командах АПЛ. Он работал в "Челси" (2000-2004 гг.), "Лестере" (2015-2017 гг.) И "Фулхэме" (2018-2019 гг.). Последним его местом работы была "Сампдория", которую итальянец покинул прошлым летом.

Отметим, что вместе с "Лестером" Раньери в сезоне 2015/2016 становился чемпионом АПЛ.

Сейчас "Уотфорд" после семи сыгранных матчей идет на 14-й позиции в АПЛ с семью очками в активе.