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Тренер-чемпион АПЛ может возглавить Уотфорд

Англия
(1 голосов)

"Шершни" ищут нового наставника

Тренер-чемпион АПЛ может возглавить Уотфорд

Новина українською

После неудачных результатов на старте сезона "Уотфорд" уволил своего наставника Хиско Муньоса. Заменить его может бывший чемпион АПЛ Клаудио Раньери. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Сейчас стороны ведут между собой переговоры. Английский клуб хочет видеть в своих рядах итальянского специалиста.

Напомним, что в Раньери в активе шесть лет тренерства в командах АПЛ. Он работал в "Челси" (2000-2004 гг.), "Лестере" (2015-2017 гг.) И "Фулхэме" (2018-2019 гг.). Последним его местом работы была "Сампдория", которую итальянец покинул прошлым летом.

Отметим, что вместе с "Лестером" Раньери в сезоне 2015/2016 становился чемпионом АПЛ.

Сейчас "Уотфорд" после семи сыгранных матчей идет на 14-й позиции в АПЛ с семью очками в активе.

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В статье: Клаудио Раньери Сампдория (Генуя) АПЛ Уотфорд Лестер Сити
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Источник:
DiMarzio

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