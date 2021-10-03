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Тренер-чемпион АПЛ может возглавить Уотфорд
"Шершни" ищут нового наставника
После неудачных результатов на старте сезона
Сейчас стороны ведут между собой переговоры. Английский клуб хочет видеть в своих рядах итальянского специалиста.
Напомним, что в Раньери в активе шесть лет тренерства в командах АПЛ. Он работал в "Челси" (2000-2004 гг.), "Лестере" (2015-2017 гг.) И "Фулхэме" (2018-2019 гг.). Последним его местом работы была "Сампдория", которую итальянец покинул прошлым летом.
Отметим, что вместе с "Лестером" Раньери в сезоне 2015/2016 становился чемпионом АПЛ.
Сейчас "Уотфорд" после семи сыгранных матчей идет на 14-й позиции в АПЛ с семью очками в активе.
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